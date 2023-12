Twelve local football players earn Division 7-8 All-State Recognition

Three Beal City Aggies were selected to Division 7-8 All-State teams on Tuesday.

A dozen high school football standouts representing seven local teams were named to the Associated Press All-State teams for Divisions 7-8 on Tuesday. Below is a complete list of honorees.

PLAYER OF THE YEAR

Kadale Williams, Jackson Lumen Christi

FIRST TEAM

QUARTERBACKS

James Young, North Muskegon, Jr.

Jack Kulhanek, New Lothrop, Sr.

RUNNING BACKS

Kadale Williams, Jackson Lumen Christi, Jr.

Canden Peruski, Ubly, Sr.

Nik Shadley, Clinton, Sr.

Blake Sloan, Manchester, Sr.

RECEIVERS

Kolby Masserant, Ottawa Lake-Whiteford, Sr.

Landon Zastrow, Hemlock, Jr.

Landon Christensen, North Muskegon, Sr.

Jaxon Childers, Benzie Central, Sr.

OFFENSIVE LINEMAN

Aiden Pastoriza, Jackson Lumen Christi, Sr.

Mitchell Foote, Ubly, Sr.

Nolan Collins, Lawton, Sr.

Evan Curtiss, Fowler, Sr.

DEFENSIVE LINEMAN

Mason Mayne, Lawton, Jr.

Brevin Hendricks, Millington, Jr.

Colton Symons, New Lothrop, Sr.

Julius Brown, Blissfield, Sr.

LINEBACKERS

Jake Iott, Ottawa Lake-Whiteford, Sr.

Seth Miller, White Pigeon, Sr.

Chuck Meyers, North Muskegon, Jr.

Landon Swanson, Charlevoix, Sr.

DEFENSIVE BACKS

Calondrey Hardy, Detroit Central, Jr.

Ryin Ruddy, Ottawa Lake-Whiteford, Sr.

Cayden Smith, Beal City, Sr.

Bryan Convertini, Muskegon Catholic Central, Jr.

SPECIALIST

DeCarlos White, Detroit Central, Sr.

KICKER

Brett Mueller, Ubly, Sr.

PUNTER

Warren Asher, Traverse City St. Francis, Jr.

CO-COACH OF THE YEAR

Joshua Lindeman, Addison; Eric Sweeney, Ubly

___

SECOND TEAM

QUARTERBACKS

Jackson Conn, Ithaca, Jr.

Preston Wallace, Evart, Sr.

RUNNING BACKS

Landan Bardowski, Menominee

Seth Maurer, Ubly, Sr.

Will Doucette, Saugatuck, Sr.

Isaac Noora, Schoolcraft, Sr.

RECEIVERS

Emmerson Farmer, Frankfort-Elberta, Sr.

Dakobe White, Evart, Sr.

TJ Byard, North Muskegon, Jr.

OFFENSIVE LINEMEN

DaMontez May, Detroit Central

Brayden Greensky, Charlevoix, Sr.

Nicholas Lee, Sandusky, Sr.

DEFENSIVE LINEMAN

KeSean McGaffie, Detroit Central, Jr.

Slade Raleigh, New Lothrop, Sr.

Caden Hughes, Union City, Jr.

Trysten Gruber, Cass City, Sr.

Andrew Nasr, Marine City Cardinal Mooney, Sr.

LINEBACKERS

Noah Risner, Ithaca, Sr.

Easton Cook, Muskegon Catholic Central, Sr.

Cass Stanberry, Saugatuck, Jr.

Dallas Walsh, Millington, Jr.

DEFENSIVE BACKS

AJ Larkin, North Muskegon, Sr.

Trevor Theuerkauf, Menominee, Sr.

SPECIALISTS

Carson Koehler, Saginaw Michigan Lutheran Seminary, Sr.

Alex Newville, North Muskegon, Sr.

___

HONORABLE MENTION

QUARTERBACKS

Derreaun Polk, Detroit Central, Sr.

Aiden O’Brien, Lawton, Sr.

RUNNING BACKS

Carter Krause, Sandusky, Sr.

Kyler Maiorana, Sterling Heights Parkway Christian, Sr.

Jamison Latham, Beal City, Sr.

Spencer Brown, Addison, Sr.

OFFENSIVE LINEMEN

Gabe Pepper, Addison

Colin Kasben, Maple City Glen Lake

Dallas Smith, Napoleon

LINEBACKERS

Josh Wilson, Beal City, Sr.

Owen Jackson, Union City, Sr.

Fletcher Anderson, Frankfort-Elberta, Sr.

DEFENSIVE BACKS

Logan Malloy, Marlette

Preston Otter, Saginaw Nouvel, Sr.

SPECIALIST

Jayce Sears, Laker, Sr.

KICKERS

Logan Nap, Lawton, Sr.

Joe Dawe, Ithaca, Sr.

COACHES

Larry Witham, North Muskegon

Bill Dunn, Saugatuck