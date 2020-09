Brewvine: Soul Squeeze Cellars

This year has been all about adapting for Soul Squeeze Cellars in Lake Leelanau.

In this week’s Brewvine, Courtney Hunter and photojournalist Jeremy Erickson take you to there to see the changes they’ve made to the winery and the wine menu.

BV SOUL SQUEEZE PKG6.transfer

BV SOUL SQUEEZE PKG7.transfer

BV SOUL SQUEEZE PKG8.transfer

BV SOUL SQUEEZE PKG9.transfer



BV SOUL SQUEEZE PKG10.transfer

BV SOUL SQUEEZE PKG11.transfer

BV SOUL SQUEEZE PKG12.transfer

BV SOUL SQUEEZE PKG13.transfer



BV SOUL SQUEEZE PKG14.transfer

BV SOUL SQUEEZE PKG15.transfer

BV SOUL SQUEEZE PK4G.transfer

BV SOUL SQUEEZE PKG1.transfer



BV SOUL SQUEEZE PKG2.transfer

BV SOUL SQUEEZE PKG3.transfer

BV SOUL SQUEEZE PKG5.transfer