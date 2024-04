TC Central’s Lucia France named to D1 All-State second team

Here is the 2024 Michigan Associated Press Division 1 All-State girls basketball team, which was selected by a panel of 15 sports writers:

PLAYER OF THE YEAR

Summer Davis, West Bloomfield

Advertisement

ALL-STATE FIRST TEAM

Summer Davis, West Bloomfield, Sr.

Gabby Reynolds, Holland West Ottawa, Sr.

Lily Zeinstra, Byron Center, Sr.

Advertisement

Anna Wypych, Rockford, Jr.

Indya Davis, West Bloomfield, Sr.

Sydney Savoury, Belleville, Fr.

Anaya Hardy, Detroit Renaissance, Sr.

Advertisement

Madison Morson, Salem, Sr.

Victoria Gray, Temperance-Bedford, Jr.

Maddy Benard, Grosse Pointe South, Jr.

Braxcynn Baker, Lowell, Sr.

Advertisement

CO-COACH OF THE YEAR

Jason Wilkens, Belleville.

Bill Ryan, Temperance-Bedford.

SECOND-TEAM ALL-STATE (nominees receiving at least two votes)

Mariah Sain, Muskegon, Soph.

Lexi Ringley, Saginaw Heritage, Sr.

Anna Lassan, South Lyon East, Sr.

Payton Pudlowski, Temperance-Bedford, Sr.

Colleena Bryant, Wayne Memorial, Jr.

Alena Blumberg, Dexter, Jr.

Tayla Dillard, Kalamazoo Central, Sr.

Lucia France, Traverse City Central, Jr.

Aizlyn Albanese, Farmington Hills Mercy, Jr.

Anayya Davis, Utica Ford II, Jr.

Piper Risdon, Lowell, Sr.

COACH

Kyle Theisen, Midland Dow, Coach

HONORABLE MENTION (nominees receiving one vote)

Keira Roehm, Saline, Soph.

Macy Searles, Portage Central, Sr.

Iliana Williams, Port Huron, Sr.

Christian Sanders, Detroit Renaissance, Sr.

Mara Mitchell, Jackson Northwest, Sr.

Camiyah Bonner, Muskegon, Sr.

Madi Uyl, DeWitt, Jr.

Tara Kurncz, DeWitt, Jr.

Brooklyn Tornes, Muskegon Reeths-Puffer, Sr.

Sienna Wolfe, Rockford, Soph.

Santana Eubanks, East Kentwood, Sr.

Kayla Mount, Detroit Cass Tech, Sr.

COACH

Mike Leitheim, White Lake Lakeland.

Voting panel: Doug Donnelly, Adrian Daily Telegram; Bill Broderick, Battle Creek Enquirer; Brian Calloway, Lansing State Journal; James Cook, Traverse City Record-Eagle; David Goricki, Detroit News; Jason Juno, Ironwood Daily Globe; Fred Kelly, Midland Daily News; Brandon Watson, Sturgis Journal; Matthew Mowery, Oakland Press; Patrick Nothaft, Grand Rapids Press; Brenden Welper from the Port Huron Times Herald; Ben Sanders, Hearald-Palladium, Benton Harbor; Tom Green, Huron Daily Tribune, Bad Axe; Josh VanDyke, Muskeon Chronicle; Eric Ingles, Jackson-Citizen Patriots.