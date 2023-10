Sault Ste. Marie beats Rudyard in five sets

SAULT STE. MARIE - The Sault Ste. Marie Blue Devils beat the Rudyard Bulldogs in five sets on Tuesday evening, 17-25, 25-23, 25-22, 25-27, 15-9.

The Blue Devils improve to 9-9-2 on the season, while the Bulldogs fall to 15-7-3.