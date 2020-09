Amazing Northern Michigan Homes: Leelanau Co. Sportsman’s Dream Home

While it may not be a rustic cabin in the woods, today’s Amazing Northern Michigan Home could be a sportsman’s dream home.

Adam Bartelmay and photojournalist Jeremy Erickson take us to Leelanau County to check out a stunning piece of property with plenty of space to work, play, and relax.

For more information on this home, click here.

ANMH LAKEVIEW HILLS PKG 8.transfer

ANMH LAKEVIEW HILLS PKG 9.transfer

ANMH LAKEVIEW HILLS PKG 10.transfer

ANMH LAKEVIEW HILLS PKG 11.transfer



ANMH LAKEVIEW HILLS PKG 12.transfer

ANMH LAKEVIEW HILLS PKG 13.transfer

ANMH LAKEVIEW HILLS PKG 14.transfer

ANMH LAKEVIEW HILLS PKG 15.transfer



ANMH LAKEVIEW HILLS PKG 1.transfer

ANMH LAKEVIEW HILLS PKG 2.transfer

ANMH LAKEVIEW HILLS PKG 3.transfer

ANMH LAKEVIEW HILLS PKG 4.transfer



ANMH LAKEVIEW HILLS PKG 5.transfer

ANMH LAKEVIEW HILLS PKG 6.transfer

ANMH LAKEVIEW HILLS PKG 7.transfer