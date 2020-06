Cooking With Chef Hermann: Coconut Mango Peanut Slaw

Coconut Mango Peanut Slaw

Ingredients:

¾ C Coconut Milk

Lime juice (3 limes)

10 oz. cabbage shredded

2 oz. red cabbage shredded

2 oz. carrots cut into matchsticks

1 mango cut into matchsticks

1 cup roasted salted peanuts

Salt and pepper

Directions:

Mix all ingredients together and chill.

